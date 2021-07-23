Fortnite Ferrari ile anlaştı!
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Fortnite Ferrari ile anlaştı!

Fortnite Ferrari ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Fornite büyük bir hamle yaparak Ferrari ile anlaştı!

Epic Games üzerinden her gün milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Fortnite Ferrari ile anlaştı.

Fortnite'a eklenen kullanılabilir arabaların hemen hemen her oyunda kullanıldığına şahit oluyoruz. Fortnite ekibi ise oyuna yeni bir soluk getirmek adına bir adım attı. Öncelikle Fortnite, yama notlarında yanlışlıkla "Ferrari" kelimesinden bahsetti. Bunun hemen ardından da Fortnite Twitter hesabı üzerinden Ferrari logolu arabanın görselini paylaştı. Fortnite tarafından bu duyurunun yapılmasının hemen ardından Ferrari tarafından da oyuncuların Ferrari'nin 296 GTB aracını yarından itibaren oyun içinde kullanabileceği açıklaması geldi.

Ferrari ile yapılan bu anlaşma oyuna biraz daha keyif katacağa benziyor, keyifli sürüşler!

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Kaynak: Playerbros

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