Fortnite: Dünya Kupası Şampiyonu Nyhrox, Nordavind DNB kadrosuna katıldı
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Fortnite: Dünya Kupası Şampiyonu Nyhrox, Nordavind DNB kadrosuna katıldı

06.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:21
Fortnite: Dünya Kupası Şampiyonu Nyhrox, Nordavind DNB kadrosuna katıldı

Nyhrox, Nordavind DNB kadrosuna katıldı

Nordavind DNB olarak bilinen Nordic Esports, Fortnite kadrosuna Dünya Kupası Şampiyonu Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen'i dahil etti.

Nordavind DNB: "Fortnite bölümümüzün en son üyesine merhaba deyin: 2019 Dünya Kupası Şampiyonu, Nyhrox Gelecek parlak" diyerek yeni oyucusunu tanıttı.

2018 yılında Fortnite oynamaya başlayan Nyhrox, 2019 yılında dünya şampiyonu olmuştu.

Nyhrox Twitter'da: "Köklere geri dönme zamanı. Nordavind DNB'in yeni Fortnite oyuncusu olduğumu duyurmaktan gurur duyuyorum, SkramFN ve Endretta ile çalışmayı dört gözle bekliyorum oyunumu daha da geliştireceğim!" dedi.

Kaynak: Playerbros

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