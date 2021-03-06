Fortnite: Dünya Kupası Şampiyonu Nyhrox, Nordavind DNB kadrosuna katıldı
06.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:21
Nyhrox, Nordavind DNB kadrosuna katıldı
Nordavind DNB olarak bilinen Nordic Esports, Fortnite kadrosuna Dünya Kupası Şampiyonu Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen'i dahil etti.
Nordavind DNB: "Fortnite bölümümüzün en son üyesine merhaba deyin: 2019 Dünya Kupası Şampiyonu, Nyhrox Gelecek parlak" diyerek yeni oyucusunu tanıttı.
2018 yılında Fortnite oynamaya başlayan Nyhrox, 2019 yılında dünya şampiyonu olmuştu.
Nyhrox Twitter'da: "Köklere geri dönme zamanı. Nordavind DNB'in yeni Fortnite oyuncusu olduğumu duyurmaktan gurur duyuyorum, SkramFN ve Endretta ile çalışmayı dört gözle bekliyorum oyunumu daha da geliştireceğim!" dedi.
Kaynak: Playerbros