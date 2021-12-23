Fortnite'ın yayınlanan son bölümünden fanları sevindirecek haberler geldi. Karlarla kaplı olan haritada karlar eriyor ve Tilted Towers tekrar gün yüzüne çıkıyor.

Fortnite Chapter 3 Haritasında Neler Değişiyor

Bir süre önce yayınlanan Chapter 3, birçok yenilikle piyasaya sürülmüştü. Bir Fortnite içerik üreticisi tarafından sızdırılan bilgilerle birlikte oyunun hayranları büyük sevinç yaşadı. Yeni oyun modları, yeni kozmetikler, yeni kayak çeşitleri ve değiştirilmiş haritalar. TiltedTowers, Fortnite oyuncularının favori noktalarından birisiydi. İlk Chapter ile tanıtılan harita en çok kullanılan bölge ünvanını elinde tutuyordu. Bunun en büyük sebebi ise oyundaki en büyük ganimetlerin burada olmasıydı.

Chapter 2 ile büyük harita değişiklikleri yapılmıştı. İlk bölümün sekizinci sezonunda yaşanan büyük bir volkanik patlama ile bu haritada köklü değişiklikler oldu. Diğer yandan iki yıldız gözükmeyen Tilted Towers ile ilgili Epic Games bir süredir ipuçları veriyordu. Nihai sonuç olarak ise haritanın geri döneceği artık netleşti. HYPEX isimli bir içerik üreticisi bu konuyla ilgili twitter hesabından paylaşım yaptı. Paylaşıma göre haritadaki karlar erimeye başlayacak ve Tilted Towers tekrar gün yüzüne çıkacak. Bu erime tek seferde değil altı farklı aşamadan oluşacak ve 7 Ocak'ta başlayacak.

Fortnite Chapter 3 ile Tilted Towers Dönüyor yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

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