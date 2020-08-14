Fortnite App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldı! Epic Games dava açıyor Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite, Apple ve Google tarafından mağazadan kaldırıldı. Fotnite neden App Store'dan kaldırıldı? Fortnite neden Google'dan kaldırıldı?

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, App Store ve Google Play Store'dan ani bir kararla kaldırıldı. Apple, konuyla ilgili açıklama yaptı fakat Epic Games hak ihlali olduğunu belirterek dava sürecine girdi.

FORTNITE NEDEN APP STORE'DAN KALDIRILDI? APPLE AÇIKLADI

Epic Games, iOS ve Android için yeni bir ödeme yöntemini Fortnite uygulamasına ekledi. Epic Doğrudan Ödeme olarak adlandırılan bu ödeme yöntemi ile oyun için satın alımlar Apple ve Google'a %30 komisyon gitmesini engelliyordu. Oyuncular böylece %20 kar elde edebiliyordu.

Apple bu duruma müdahale olarak Fortnite uygulamasını App Store'dan kaldırdı. Daha sonra Google Play Store'da bu kervana katıldı. V-bucks satın alma seçeneği sonrası alınan karar Epic Games'i epey sinirlendirdi.

Epic Doğrudan Ödeme yönteminin App Store ilkelerine aykırı olduğunu belirten Apple, bu yöntemin onaylanmadığını ifade ederek mağazadan kaldırdı. Apple bu durumu çözmek ve Fortnite'ı yeniden mağazaya eklemek için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti. Epic Games tarafında ise durum daha farklı. Epic Games, Apple'a dava açacaklarını bildirerek resmi evrak hazırladı.

Fortnite, App Store'dan kaldırılmadan önce indirmiş kullanıcılar 2. Bölüm 3. Sezon 13.40 versiyonunu oynayabilir. Fakat oyun App Store'a yeniden gelmeden güncellemelere erişmek mümkün olmayacak.

FORTNITE NEDEN GOOGLE PLAY STORE'DAN KALDIRILDI?

Apple'dan sonra bir hamle de Google tarafından geldi. Fortnite, Google Play Store'dan da kaldırıldı. Epic Games, Apple ile birlikte Google'a da dava açacağını belirtti. Oyun, Google Play Store'dan kaldırıldı fakat Android kullanıcıları Fortnite'a Epic Games'in resmi sitesinden ulaşabilir.

APPLE VERGE'E AÇIKLADI

"Epic Games bugün App Store'un tüm geliştiriciler için eşit olarak uygulanan ve kullanıcıların güvenini sağlayacak şekilde tasarlanan kurallar ve yönergelerini ihlal etme yönünde talihsiz bir adım attı. Bunun sonucu olarak Fortnite oyunları mağazadan kaldırıldı.

Epic Games 10 yıldır App Store'da uygulamalarını barındırıyor ve bu ekosistemin geliştiricilere sağladığı özelliklerden en iyi şekilde faydalandı. Epic, App Store ilkelerini ve yönergerlerini kendi iradesiyle kabul etmişti. App Store'da başarılı bir iş modeli kurmuş olmalarından dolayı mutluyuz. Ancak kendilerinin bazı iş çıkarları nedeniyle bugün artık özel anlaşmalar istiyor olmaları, bizim yönergelerimizin tüm geliştiriciler için eşit bir oyun alanı sunduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ihlal durumunu çözmek amacıyla Epic ile birlikte çalışma için her türlü çabayı göstereceğiz."

EPIC GAMES APPLE'A DAVA AÇIYOR

Epic CEO'su Tim Sweeney, durum ile ilgili ilk açıklamayı Twitter üzerinden yaptı. Apple'ın "monopoly effect" yani "tekelleşme" yolunda ilerlediğini ifade eden Sweeney olayı şu sözlerle açıkladı:

"Apple çıldırmış durumda. Üniversiteler şu an iPhone uygulamaları üzerinden sanal sınıflarda öğretim gerçekleştiriyor olsa, Apple bu üniversitelerin yıllık ücretlerinin %30'unu kendisine isteyecek. Sırf insanların uygulamalara erişmek için kullandığı telefonları yapıyor diye Apple'ın şirketlerin kazancını ellerinden alma hakkı yok."