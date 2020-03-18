Fortnite'a Yeni Araçlar Eklenecek Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından bir tanesi olan Fortnite, oyuncularına çeşitli yenilikler sunmaya devam ediyor. Yakın zama

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından bir tanesi olan Fortnite, oyuncularına çeşitli yenilikler sunmaya devam ediyor. Yakın zaman önce yapılan açıklama ile oyuna helikopter seçeneğinin eklendiği söylendi.



Fornite v12.20 güncellemesi ile oyuna yeni zorluklar ve helikopter eklendi. Aslında oyuna eklenecek helikopter ve ona dair detaylar bir süredir biliniyordu. Oyunun beta sürecinde yer alan oyuncular ve daha önce Fortnite'ın kodlarını inceleyen veri madencileri, helikopter hakkında ilk bilgileri bizlere aktarmışlardı.



Epic Games, Fortnite'ın bu sezonu için ajan temasını seçmiş ve buna uygun güncellemeler yapmıştı. Ajan temasına uygun bir başka aracı daha oyun eklemek isteyen şirket, teknelerin yanına helikopteri de getirmiş oldu.



Fortnite ve Choppa



Aslında helikopter Fortnite'a eklenen ilk hava aracı değildi. Epic Games, oyunun yedinci sezonunda Fortnite'a uçak benzeri bir araç eklemiş ve bütün oyunu bozmuştu. Oyunculardan gelen tepkilerin ardından uçağı oyundan kaldıran şirket, uzunca zaman sonra helikopter ile karşımıza çıktı.



Fortnite'a eklenen helikopterin ismi tabii ki helikopter olarak kalmayacaktı. Oyundaki yeni aracın isminin Choppa olduğu dile getirildi. İngilizce helikopter anlamına gelen Chopper'dan hareketle ismi bulan Epic Games, tanıtım videosunu da böyle yayınladı.