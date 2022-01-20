Fortnite'a gelecek yeni Marvel karakterleri belli oldu

Fortnite'ın bir sonraki büyük Marvel iş birliği olacak Hawkeye ve Kate Bishop'un kostümlerinin ve kozmetiklerinin oyunun dosyalarında gizlendiğini ve sonraki haftalarda ortaya çıkabileceğine dair söylentiler ortaya çıktı.

Popüler Battleground oyunu Fortnite Bölüm 3 kısa bir süre önce yeni eklemeler, mekanikler ve yeni özelliklerin çoğunu kullanmak ve XP kazanmak için kolayca kullanılabilecek yepyeni bir harita ile piyasaya sürüldü. Önceki sezonlara benzer şekilde, bölümün ilk sezonu karakterler, kozmetikler gibi yeni oyun mekaniğini içeren yeni içeriklerden oluşan bir koleksiyon içerir.

Fortnite özel içerik oluşturucusu HYPEX, Fortnite ve Hawkeye'ın iş birliğine dair kostümlerin oyunun dosyalarında yer aldığını ve önümüzdeki iki hafta içerisinde paylaşılacağını bildirdi. Ayrıca kostümlerin yanı sıra kozmetikleri de paylaştı.

Hawkeye kaplamalarının ve kozmetik ürünlerinin oyunun dosyalarında olması, geçişin yakın olduğu anlamına gelebilir. Epic Games, işbirliği söylentisinin doğru olup olmadığını henüz doğrulamadı, ancak fortnite'ta önümüzdeki sezonlarda bir dizi yeni geçit ve tanıtım bağlantısı içeriği beklendiğinden, bunun doğru olma olasılığı daha fazla.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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