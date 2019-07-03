Fortnite 9. Sezon, Stranger Things Etkinliği ile Birlikte Geliyor

Fortnite, filmlerle sık sık işbirliği yapıyor. Daha önce de Avengers gibi yapımlarla da ortak çalışmalar yapan Fortnite, 9. sezonda Stranger Things ile ortak etkinlik düzenliyor.

Birkaç hafta önce şüpheli bir dondurma kamyonu, Mega Mall POL'de ortaya çıkmıştı. Şimdi de portallar ortaya çıkmaya başladı. Stranger Things hayranlarının hemen tanıyabileceği bu geçitler, Upside Down'dan geliyor.

Stranger Things'in 3. sezonu yarın yayınlanacak. Etkinlik de muhtemelen aynı gün başlayacak. Yeni etkinlik modu PvP mi yoksa PvP mi olacak belli değil. Oyuncuların birbirlerine karşı mı yoksa Demogorgon'a karşı mı mücadele edeceğini sonradan göreceğiz.

Fortnite'ın uzun partnerlikler listesinde NFL, Dj Marshmello, The Avengers, Air Jordan yer alıyordu. Oyunun bu çalışmaları, içeriğin popüler kültürü de takip edebilmesini ve sürekli yeni bir şeyler sunmasını sağlıyor.

Stranger Things etkinliğinin ne kadar başarılı olacağını ise etkinlik başladığında göreceğiz.