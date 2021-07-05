Fortnite 7. sezon 5. hafta görevleri sızdırıldı

Fortnite 7. Sezon 5. Hafta mücadeleleri çok yakında aktif olacak. Fortnite 7. sezon 5. hafta görevleri nelerdir?

Fortnite 7. Sezon 5. Hafta mücadeleleri çok yakında aktif olacak. Efsanevi Görevler 7 Haziran Çarşamba günü Türkiye Saati İle 17.00'da yayınlanacak, Destansı Görevler ise tam 24 saat sonra gelecek.

Her zamanki gibi, liste Epic tarafından resmi olarak açıklanmadan önce veri madenciliği yapıldı ve sızdırıldı. Fortnite 5. Hafta mücadeleleri için ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız, işte görevler:

5. Hafta Efsanevi Görevler

Bir Ankesörlü Telefondan Slone'un siparişlerini alın (1) – 15.000 DP

Bir CB Radyo (1) – 45.000 DP ile etkileşime geçin

(1) – 45.000 DP ile etkileşime geçin Holly Hatchery'de Hoş Geldiniz Hediyeleri Yerleştirin (2) – 30.000 DP

Alien Nanites'i Dağıt (1) – 30.000 DP

Zyg ve Choppy'nin yakınında dans edin (1) – 30.000 DP

Bir Uzaylı Parazit tarafından enfekte olun ve Sunny ile konuşun (1) – 30.000 DP

6.Hafta Destansı Görevler

Uydu istasyonlarında veya Corny Kompleksi'nde (3) bilgisayar ekipmanını imha edin - 30.000 DP

IO Muhafızlarına Hasar Ver (250) – 30.000 DP

İzinsiz Girenleri Ortadan Kaldır (2) – 30.000 DP

IO veya Alien silahlarıyla hasar verin (500) – 30.000 DP

Yağma arzı düşüyor (2) – 30.000 DP

İçinde pilot olan bir Daireye hasar ver (800) – 30.000 DP

Bir uydu istasyonunda veya Corny Kompleksi'nde bir IO sandığı açın (1) – 30.000 DP

Tüm sezon olduğu gibi, bu haftaki Efsanevi Görevler de hikaye etrafında toplandı ve bir kez daha oyundaki herhangi bir ankesörlü telefondan Slone'dan emir almanızla başlıyor.

Ankesörlü telefonları en güvenilir şekilde otobüs duraklarında veya belirtilen konumların yakınında bulabilirsiniz. Zil sesleri oldukça yüksek, bu yüzden kaçırmanız pek mümkün değil.

Destansı görevlere gelince, bir kez daha tecrübeli oyunculara daha tanıdık gelecek görev topluluğu gibi duruyor. Bilgisayar ekipmanını yok etme, IO korumalarına hasar verme, IO veya yabancı silahlarla hasar verme ve bir IO sandığı açma dahil olmak üzere herhangi bir uydu istasyonunda veya Corny Kompleksi'nde bunlardan birkaçını tamamlayabilirsiniz.

Alternatif olarak, haritada işgal edilen herhangi bir yere giderseniz (adı mor ile yazılmıştır), "izinsiz giriş yapanlar" olarak bilinen uzaylı AI düşmanları bulacaksınız. İki tanesini ortadan kaldırabilir ve düşen Kymera Işın Silahlarını uzaylı silah hasarı için kullanabilir, ayrıca içinde pilot bulunan bir Daireye (veya UFO'ya) hasar vermenizi gerektiren mücadeleyi tamamlayabilirsiniz.

Fortnite 5. Haftanın tüm zorluklarını tamamladığınızda, en az birkaç kez seviye atlamış ve Sezon 7 Battle Pass'ı tamamlama yolunda ilerlemiş olacaksınız ve Superman için Battle Star toplayacaksınız. Ayrıca Fortnite Tayfa Paketi satın alarak Loki görünümüne de erişebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo