Fortnite 6. sezonu yıldız futbolcu Neymar ve Lara Croft'u beraberinde getirdi!
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Fortnite 6. sezonu yıldız futbolcu Neymar ve Lara Croft'u beraberinde getirdi!

17.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:44
Fortnite 6. sezonu yıldız futbolcu Neymar ve Lara Croft'u beraberinde getirdi!

Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen Battle Royale oyunu Fortnite'ın 6. sezonu başladı. Oyuncular Fortnite'ı güncelledikten sonra ikinci bölümün yeni sezonuna giriş yapabilecek. Fortnite yeni sezonda Neymar ve Lara Croft gibi karakterleri oyuna dahil etti.

Yeni gelen sezonla birlikte oyuncular ilk defa sınırlı süreli bir modu tek başlarına deneyimleyebilecekler.Bu özel olarak oluşturulan modda oyuncular Ajan Jones'a gerçekliğin bir kez daha çökmesini engellemek için yardımcı olacaklar.

Yeni sezon beraberinde Fortnite adasında küçük değişiklikler getiriyor. Ada biraz daha yeşillenirken, adanın merkezine yeni bir kule ve köy inşa edilecek.

Adanın farklı noktalarında ise yeni çeşitlendirmelerle oyuncuların karşısında hayvanlar çıkacak. Bu hayvanlar farklı eşyalara ulaşmak için avlanabilecek ve oyuncular kendi silahlarını oluşturabilecek.

Yeni sezonla birlikte gelen bir diğer yenilik ise Fortnite'ın savaş biletinin güncellenecek olması. Burada oyuncuların karşısına çok sayıda eklenti çıkacak, yeni savaş biletinde yer alan Lara Croft ve Teen Titans'dan Raven oyuncularla buluşmayı bekliyor.

FORTNITE'IN YENİ SEZON BOMBASI: NEYMAR JR

Epic Games ve Paris Saint Germain yeni bir iş birliği yaptığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Fortnite 6. sezonu yıldız futbolcu Neymar ve Lara Croft'u beraberinde getirdi!

Fortnite'ın resmi Twitter hesabında paylaşılan videoda, ilk olarak Neymar'ın 10 numaralı forması göze çarpıyor. Neymar'ın ise bu paylaşımı "meraklı göz" emojisiyle retweet etmesiyle oyunda yer alacağının sinyallerini vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise Neymar Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Fortnite 6. sezonu yıldız futbolcu Neymar ve Lara Croft'u beraberinde getirdi!

2019 yılında oyunda büyük bir etkinlikle gerçekleştirilen Marshmello konserini 10 milyon oyuncu izlerken, geçtiğimiz yıl düzenlenen Travis Scoot konseri ise 12 milyondan fazla oyuncu tarafından takip edilmişti. Bu da bize gösteriyor ki Neymar bu sene canlı bir etkinlikte boy gösterirse bu sürpriz olmayacak.

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