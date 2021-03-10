Fortnite 6. sezonu beraberinde yeni bir etkinlik getiriyor

Fortnite 2. Bölüm: 6. sezonu 16 Mart'ta başlıyor. Yeni sezonun başlamasıyla beraber Epic Games, ilk defa tek oyunculu bir etkinlik düzenlenecek.

Epic Games tarafından yapılan duyuruda, "Yeni sezona ilk başladığınızda, Ajan Jonesy'nin Sıfır Krizi Finali'ndeki görevinin sonunu oynayacaksınız. Bu olayın sonuçları, bildiğimiz gerçekliği tamamen değiştirecek. Merak etmeyin, Sıfır Krizi Finali tek kişilik bir deneyim. Bu yüzden sezonda ilk kez oturum açtığınız zaman kaçırmadan oynayabileceksiniz." ifadeleri kullanıldı.

Ek olarak Epic Games, oyuncuların bu deneyimleri sinematik hikâye formunda çevrimiçi izleyebileceklerini duyurdu.

Ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulan battle royale oyunu Fortnite; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC (Epic Games Store) ve Android üzerinden oynanabilir durumda.

FORTNITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021 (PC)

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· Ekran Kartı: PC'de Intel HD 4000; Mac'te Intel Iris Pro 5200 veya dengi AMD GPU

· İşlemci: Core i3-3225 3.3 GHz

· Bellek: 4 GB RAM

· İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OS Mojave 10.14.6

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870 veya dengi DX11 GPU

· Ekran Kartı Belleği: 2 GB VRAM

· İşlemci: Core i5-7300U 3.5 GHz

· Bellek: 8 GB RAM

· İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OS Mojave 10.14.6