Fortnite 6. Sezon, adaya evcilleştirilebilir dinozorlar ekliyor
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Fortnite 6. Sezon, adaya evcilleştirilebilir dinozorlar ekliyor

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Fortnite 6. Sezon, adaya evcilleştirilebilir dinozorlar ekliyor

Fortnite'ın yeni Primal sezonu, adada dolaşan avlanabilen ve evcilleştirilebilen dinozorları getiriyor. Yeni sezon Battle Royale deneyiminde oyuncular vahşi bir yaşamla karşı karşıya kalacaklar...

Fortnite'ın en yeni sezonunda, yırtıcı kuşlar ve dinozorlar dahil olmak üzere adanın dört bir yanında dağılmış vahşi bir yaşam bulunuyor. 2017 yılına erken erişime girdikten sonra Fortnite Battle Royale modunun ana odağı "Dünyayı Kurtarmak" oyuna eklenen bir özellikti. Bu başarılı sürecin ardından Epic Games, düşüncesini tamaen PvP moduna kaydırdı. Her sezon platforma yeni içerikler getirerek sayısız başarılara imza atmaya devam ediyor.

Primal, Fortnite'ın adasını zamanda geri götürerek, oyuna pek sayıda yeni avcılık ve vahşi yaşam özellikleri sunuyor. Epic Games'in ayrıntılarına göre geçmişten gelen bir patlama, adanın yeni biçiminde yaşayan yırtıcı kuşları ve dinozorları içerecek. Oyuncular kaynakları toplamak için yırtıcıları evcilleştirebilecek ve avlayabilecek. Oyuncular bu vahşi hayvanları her maçta avlayabilecek, et ve kemiklerini kullanarak ekipmanlarını güçlendirebilecek.

Ayrıca bu sezon, futbolcu Neymar Jr. olarak adada avlanmak ve ekipman toplama gibi özelliklerden yararlanabilecekler.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:39:04. #1.14#
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