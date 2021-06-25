Forspoken, şimdiye kadar görülen en iyi görselleri sunmaya hazırlanıyor! Forspoken, oynanış görüntüleri yayınlandı!

Forspoken, Square Enix'in bir parçası olan Luminous Productions tarafından geliştirilmekte yeni bir aksiyon rol yapma oyunu piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Forspoken görüntülerini gören oyunseverler oyunun tarihin en iyi görsellerine sahip olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Peki, Forspoken çıkış tarihi ne zaman? Forspoken hangi platformlar için çıkış yapacak? Forspoken oynanış görüntüleri!

Luminous Productions çok uzun bir süredir Forspoken üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sene Haziran ayında bir PlayStation 5 tanıtım etkinliğinde duyurulan oyun, grafikleriyle oyun dünyasının dikkatini çekiyor.

Ayrıca, oyunun karakterleri de belli olmaya başladı. Charlie'nin Melekleri filminden tanıdığımız yıldız oyuncu Elle Balinska, Forspoken'de Frey Holland karakterini canlandıracak. Hikaye hakkında çok az bilgi verilirken, Frey'in oyunda ejderhanın gelişinden saklandığını gösteren yeni bir klip ortaya çıktı.

Luminous Productions Stüdyo Başkanı ve Genel Müdürü Takashi Aramaki oyunla ilgili yaptığı açıklamada "Bir açık dünya oyununda şimdiye kadar görülen en yüksek kalitede görsellere ulaşılacak." dedi. Ayrıca, stüdyonun vizyonun daha önce hiç deneyimlenmemiş oyunları yaratmak olduğunu da dile getirdi.

PlayStation 5 ve Microsoft Windows için çıkış yapacak olan Forspoken, 2022'nin Ocak ayında piyasaya sürülecek.

FORSPOKEN OYNANIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Video: AMD