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Formula Regional Asya ikinci ayak yarışları Dubai'de yapıldı

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Formula Regional Asya ikinci ayak yarışları Dubai'de yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Formula Regional Asya otomobil yarışlarının ikinci ayağı gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Formula Regional Asya otomobil yarışlarının ikinci ayağı gerçekleştirildi.

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) onaylı 5,390 kilometrelik Dubai Autodrome Pisti'ndeki organizasyonun ikinci ayağında üç ayrı yarışta mücadele etti.

Pinnacle Motorsport takımı adına mücadele veren Salih Yoluç, sadece antrenman ve deneyim amaçlı katıldığı organizasyonda 17 turluk birinci yarışı 23'üncü, 17 turluk ikinci ile 19 turluk üçüncü yarışları ise 21'inci sırada tamamladı

Formula Regional Asya, gelecek hafta Dubai Autodrome Pisti'nde üçüncü ayak yarışlarıyla devam edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Formula 1, Otomobil, Dubai, Asya, Spor, Haber

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