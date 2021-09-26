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Formula Kite sporcusu Derin Atakan olimpiyatlara şimdiden hazırlanıyor Açıklaması

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Formula Kite sporcusu Derin Atakan olimpiyatlara şimdiden hazırlanıyor Açıklaması

Formula Kite sporcusu Derin Atakan, önündeki 3 yılı iyi değerlendirerek genç yaşında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak istediğini söyledi.

Formula Kite sporcusu Derin Atakan, önündeki 3 yılı iyi değerlendirerek genç yaşında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak istediğini söyledi.

Derin, AA muhabirine yaptığı açıklamada küçük yaşlardan itibaren yüzme ve cimnastik yaptığını belirterek, "11 yaşında formula kite sporuna başladım. Bir sene sonra bu spor olimpiyatlara kabul edildi. Bu sporda ilerlemek istememin nedeni olimpik spor olmasıdır." dedi.

Formula Kite'ın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesinin ardından bu spora bakış açısının çok değiştiğini kaydeden 15 yaşındaki sporcu, "Bu spor, ben başladıktan bir yıl sonra olimpiyatlara dahil edildi. Bu kararın ardından daha ciddi hazırlanmam gerektiğini düşündüm. Zaten sporcu bir hayatım var. Şimdi daha profesyonel düşünüyorum. Olimpiyatlara gitmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalarını daha da yoğunlaştırdığını anlatan Derin, "Formula Kite sporunun olimpik olmasıyla uyku düzenim, beslenme şeklim, kara idmanlarım ve kuvvet çalışmalarım, her şey değişti. Daha sporcu gibi yaşamaya başladım. Bu spora daha da önem vermeye başladım." yorumunda bulundu.

Küçük yaşlarında yüzme ve cimnastik yaptığını belirten Derin, kiteboardla branşını değiştirdiğini dile getirdi.

Tek hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Derin, "Olimpiyatlar büyük bir seviye. Kota alıp oraya gitmem bile gurur verici bir şey olur. O bile benim için büyük bir başarı. Ülkemde yaptığım sporu daha da tanıtmak ve ilerlemesine katkıda bulunmak güzel olur. Önümde uzun bir 3 yıl var. Bu 3 yıl içinde hem oraya katılmak hem de madalya almak için çok çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

En büyük destekçisi babası

Babası ve annesinin desteğiyle başarılı bir sporcu olmaya çalıştığını vurgulayan Derin, şunları söyledi:

"Beni buraya getiren annem ve babam oldu. Babam benimle kiteboard yaptı. O bana her zaman destek oluyor. Bu sporu bilmesi benim için büyük avantaj. Hem yarışlarda hem antrenmanlarda sürekli beni takip ediyor. Bana önerilerde bulunuyor. Benim görmediğimi o görüyor. Yaptığım hataları düzeltiyor."

Önünde önemli organizasyonların olduğuna dikkati çeken Derin, "Ekim ayında dünya şampiyonası için İtalya'ya gideceğiz. Aralık ayında da Umman'da Gençler Dünya Sailing Şampiyonası'na katılacağım. Umman'daki organizasyon çok daha önemli. Büyük bir yarış olacak." ifadelerini kullandı.

Umman'daki yarışın yeni bir formatla gerçekleştirileceğini kaydeden Derin, "Her ülkeden bir kız ve bir erkek sporcu katılacak. Burada derece yapmam benim için çok önemli." diye konuştu.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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