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Formula E ağustosta yeniden başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2019-20 sezonu Formula E Şampiyonası, Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında 9 gün içinde düzenlenecek 6 yarışla yeniden başlayacak.

Formula E ağustosta yeniden başlayacak
17.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:33

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2019-20 sezonu Formula E Şampiyonası, Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında 9 gün içinde düzenlenecek 6 yarışla yeniden başlayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Berlin'deki Tempelhof Havaalanı Pisti'nde 5-6, 8-9 ve 12-13 Ağustos tarihlerinde farklı pist konfigürasyonları kullanılarak toplam 6 yarış yapılacağı belirtildi.

Salgın nedeniyle mart ayından bu yana ertelenen şampiyonada Berlin'de düzenlecek 6 yarışa da seyirci alınmayacak ve organizasyonun çevresindeki bölgelerde kalabalık ortamlar engellenecek.

Salgından önce 5 etabı tamamlanan şampiyonada DS Techeetah takımından Portekizli pilot Antonio Felix da Costa lider konumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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