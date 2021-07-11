Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu.

Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:

Bilet kategorileri

Kampanyalı bilet fiyatları

31 Temmuz sonrası bilet fiyatları

Platinum (Ana tribün)

3.300

4.125

Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)

2.600

3.250

Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)

Gold 3 (Ana tribün ek)

2.300

2.875

Gold Açık

2.000

2.500

Silver 1 (1. viraj)

1.500

1.875

Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)

900

1.125

Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)

1.250

1.565

Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)

600

750

Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)

1.500

1.875

Silver 9 (11. viraj)

950

1190

General Admission (Açık alan)

300

375

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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