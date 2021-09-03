Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yabancı yarışseverlerden büyük ilgi
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yabancı yarışseverlerden büyük ilgi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yabancı yarışseverlerden büyük ilgi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 8-10 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yabancı yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, yaklaşık 100 milyon dolar kazanç beklediklerini söyledi.

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 8-10 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yabancı yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, yaklaşık 100 milyon dolar kazanç beklediklerini söyledi.

Sadi Hezber, Intercity İstanbul Park'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Grand Prix'sinin 1-3 Ekim'den 8-10 Ekim'e alındığını hatırlatan Hezber, "Bilet satışları çok iyi ve hızlı gidiyor. Ciddi bir yabancı ilgisi var. Formula 1 yarışlarında bunun oranı yüzde 50. Yurt dışından misafirlerimizi ağırlayacağız. Bunun ekonomiye direkt katkısı çok yüksek. Formula 1 izleyicisi yüksek para harcayan bir kitle. Kişi başı yaklaşık 3 bin dolar harcama istatistiği var. Burada yarışı canlı izleyecek misafirlerimiz, yaklaşık 100 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlayacak. Intercity İstanbul Park olarak geçen sene en iyi yarış ve organizasyon seçilmiştik. Bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz. Dünya'ya hem ülkemizin hem de İstanbul'umuzun tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alacakları önlemler doğrultusunda yarışı seyircili düzenleyeceklerini belirten Sadi Hezber, şu görüşleri aktardı:

"Bu iş seyircisiz eksik. Burada farkı oluşturan seyirci. Bu sene seyirciye yönelik ciddi bir çalışma içindeyiz. İngiltere'nin kırmızı listesinde olup olmamamızın bir önemi yok. Bu konuda rahatız. Salgının seyri ne olursa olsun herhangi bir erteleme söz konusu olmayacak. Önemli bir kalabalığa ev sahipliği yapacağız. Intercity İstanbul Park, neredeyse Heybeliada kadar büyük bir tesis. Çok ciddi bir alan. Bu yarışı canlı izleyecek seyircilere iyi bir deneyim yaşatmak için her türlü planlamayı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Seyirciler için güzel sürprizler hazırlıyoruz. Önemli etkinlikler olacak. Çok başarılı bir organizasyona imza atacağımıza eminiz."

"Formula 1 yönetimi uzun süreli anlaşma yapmak istiyor"

Türkiye'nin 2020'de 9 yıl aradan sonra yeniden bir F1 yarışına başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını ve bunu sürdürmek istediklerini vurgulayan Hezber, şunları kaydetti:

"Geçen sene en iyi yarış ve organizasyon seçilmiştik. Formula 1 yönetimi Türkiye ile uzun süreli bir anlaşma yapmak istiyor. Bu yarış belirli bir tarihte yer alsın ki biz de planlamalarımızı ona göre çok uzun vadeli yapalım. Buraya 3 bin-3 bin 500 kişilik ekiple geliyorlar. Burada bu ekiplerin konaklaması bile çok ciddi bir ekonomik katkı. Umuyoruz ki uzun süreli bir anlaşma olur ve burada Formula 1 ve motorsporları organizasyonlarına ev sahipliği yaparız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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