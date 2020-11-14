Formula 1 Türkiye Grand Prix'si
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si

14.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:32
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.

Yarışın sıralama turları, bugün saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonrası ödül kürsüsünde birincilik kupasını, TBMM Başkanı Şentop verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

İlgili Haberler

Kurtulmuş: Türkiye güçlendikçe Türkiye düşmanları karşımıza geçiyor
Kurtulmuş: Türkiye güçlendikçe Türkiye düşmanları karşımıza geçiyor
Son dakika: Beyaz Saray yakınındaki protestolarda 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Beyaz Saray yakınındaki protestolarda 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Rusya, Dağlık Karabağ'a 1 günde 400 asker sevk etti
Son dakika haberi | Rusya, Dağlık Karabağ'a 1 günde 400 asker sevk etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mert Fırat Cem Yılmaz Yıldız Kenter Şebnem Bozoklu
Spor Samatta Samet Aybaba Gökhan Gönül Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Medya Otomobil Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Formula 1 Türkiye Grand Prix'si - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 13:37:06. #1.15#
title