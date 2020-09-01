Formula 1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 seyircili olacak mı? Formula 1 fiyatları! 9 yıllık aradan sonra ülkemize tekrar dönen Formula 1, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Formula 1 seyircili olacak mı? Formula 1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar? İşte, Formula 1 fiyatları!

Motorsporları severlerin merakla beklediği Formula 1 müjdesi geçtiğimiz hata gelmişti. Ardından F1 bilet fiyatları ve seyirci konuları netleşti. Peki, Formula 1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 seyircili olacak mı? F1 fiyatları ne kadar?

FORMULA 1 TÜRKİYE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

100 bin kişinin beklendiği yarış için biletler 30 TL'den başlıyor

Formula 1 tanıtım toplantısı İstanbul Park'ta gerçekleşti. 13-14-15 Kasım'da koşulacak olan yarış seyircili olarak gerçekleşecek. 100 bin kişinin beklendiği yarışta biletlerin kısa süreliğine 30 TL olduğu açıklandı. İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarış için Türkiye'ye gelen misafirlerin 50 milyon Dolar bırakacağını belirterek, "Dünyada bu yarışı minimum 2 milyar insan izleyecek" dedi.

Formula 1'in 9 yıl aradan sonra yeniden takvimine eklediği İstanbul Park, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. Gerçekleşecek olan yarışın tanıtım toplantısı İstanbul'da bugün İstanbul Park'ta gerçekleşti. İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula'nın yeniden Türkiye'ye gelmesi için uzun süredir görüştüklerini ve sonunda İstanbul'un takvime eklendiğini ifade etti.

FORMULA 1 SEYİRCİLİ OLACAK MI?

200 bin kapasiteli İstanbul Park'ın pandemi önlemleri kapsamında 100 bin kişiye ev sahipliği yapacağını söyleyen Ak, "100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Bu yıl salgın kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız. Bir sürprizimiz de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend Motoring olacak. Bu yarışı da Formula haftasına ekledik. F1 yarışının yanında, Türk sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak" açıklamasını yaptı.