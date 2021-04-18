Formula 1 takvimine yeni yarış eklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Formula 1 takvimine yeni yarış eklendi

Formula 1 takvimine yeni yarış eklendi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gelecek yıldan itibaren Miami Grand Prix'si düzenlenecek.

Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gelecek yıldan itibaren Miami Grand Prix'si düzenlenecek.

Organizasyondan yapılan açıklama göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek yarış için 10 yıllık sözleşme imzalandı.

Miami Grand Prix'sinin düzenleneceği pist, Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçlarına ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'nun etrafında bulunacak.

5,41 kilometre uzunluğunda planlanan pist 19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşacak, pilotlar azami 320 kilometre hıza ulaşabilecek.

Yarışın yapılacağı tarih ise daha sonra belirlenecek.

Miami Grand Prix'si, Teksas'ta gerçekleştirilen ABD Grand Prix'siyle birlikte ülkedeki ikinci Formula 1 yarışı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Müjde Ar Mehtap Ar Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Formula 1 takvimine yeni yarış eklendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 14:04:02. #1.14#

title