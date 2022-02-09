Formula 1 takımlarından McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Formula 1 takımlarından McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Formula 1 takımlarından McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilot Lando Norris'in sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar uzattı.

Formula 1 takımlarından Mclaren, Büyük Britanyalı pilot Lando Norris'in sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar uzattı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, yeni neslin en başarılı pilotları arasında gösterilen 22 yaşındaki Norris'in, dört sezon daha McLaren takımında kalmaya devam edeceği belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Norris, "Yarışlar kazanmanın ve şampiyonluğa ulaşmanın hızlı olmayacağını biliyorum. Ama aracımızı geliştirerek bu yolda hızlı adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Formula 1 pilotluğuna 2019 yılında McLaren takımıyla başlayan ve üç sezon boyunca 60 yarışa çıkan Lando Norris, 5 kez podyuma kalma başarısı gösterdi.

Norris, geçen sezon topladığı 160 puanla pilotlar klasmanında 6'ncılık elde etmişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Formula 1, McLaren, Pilot, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title