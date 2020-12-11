Formula 1 - Sıralama Turları hangi gün, saat kaçta? Formula 1 - Sıralama Turları hangi kanalda?
11.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:45
Merakla beklenen Formula 1 - Sıralama Turları hangi gün, saat kaçta? Formula 1 - Sıralama Turları hangi kanalda?
Koronavirüs nedeniyle aksamalar meydana geldi. Formula 1 - Sıralama Turlarıhangi gün, saat kaçta? Formula 1 - Sıralama Turları hangi kanalda?
FORMULA 1 - SIRALAMA TURLARI HANGİ GÜN?
12 Aralık 2020, saat Etkinliği/Programı izleyebilirsiniz.
FORMULA 1 - SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?
S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Kanal 79, Kanal 78 gibi şifreli kanallardan da izleyebilirisiniz.