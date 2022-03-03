Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti - Haberler

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Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti

Formula 1, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası 2022 takviminde yer alan ve iptal edilen Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini resmi olarak tamamen feshedildiğini duyurdu.

Formula 1, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası 2022 takviminde yer alan ve iptal edilen Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini resmi olarak tamamen feshedildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası birçok branşta alınan art arda kararlar motor sporlarına da yansıdı. Formula 1 yönetimi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada mevcut şartları göz önüne alarak bu yıl da takvimde bulunan Rusya Grand Prix'sinin mevcut kontratını tamamen feshettiği belirtti.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Grand Prix, Formula 1, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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