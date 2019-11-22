Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi
Haberler » Dünya » Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi - Haber

Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi

Formula 1 takımlardan Red Bull, yerçekimsiz ortamda bir yarış arabasının tekerleklerini değiştirerek ilginç bir deneyime imza attı.

22.11.2019 08:03 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:03

Formula 1 takımlardan , yerçekimsiz ortamda bir yarış arabasının tekerleklerini değiştirerek ilginç bir deneyime imza attı. Red Bull pit-stop ekibi 17 Kasım'da düzenlenen Brezilya Grand Prix'sinde sürücü 'in patlayan lastiğini 1.82 saniyede değiştirerek dünya rekoru kırmıştıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Dünya Haberleri
08:06 'Deniz altı tarımı' ile bitkiler normalden 2 kat daha hızlı yetişiyor
08:04 İngiliz İşçi Partisi'nden 'en sol' manifesto: Vergiler artacak, altyapı ve hizmetler millileşecek
08:03 Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi
07:50 Kolombiya'da yüz binlerce kişi hükümet karşıtı gösteriler için sokaklarda: 4 başlıkta protestoların...
06:10 Pakistan'da kadın katılımcıların davet edilmediği feminizm paneline tepki: 'Artık televizyonlarda...
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
22:03 Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
19:44 İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açılmasına karar verdi
16:55 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
11:30 Hakkında azil süreci yürütülen ABD Başkanı, basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı