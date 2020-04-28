Formula 1 Ne Zaman Başlayacak? F1 CEO'su Tarih Verdi!
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Formula 1 Ne Zaman Başlayacak? F1 CEO'su Tarih Verdi!

Dünyada en pahalı ve en çok takip edilen motorsporları organizasyonlarının başında gelen Formula 1'de (F1) corona virüs (covid-19) sebebiyle

Formula 1 Ne Zaman Başlayacak? F1 CEO'su Tarih Verdi!
28.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:27

Dünyada en pahalı ve en çok takip edilen motorsporları organizasyonlarının başında gelen Formula 1'de (F1) corona virüs (covid-19) sebebiyle yeni sezona bir türlü başlanamadı. Şimdilerde ise F1 CEO'su Chase Carey, önemli açıklamalar yaparak 2020 yarış sezonunun başlayabileceği tarihi açıkladı.

F1'in 2020 Sezonu 5 Temmuz'da Başlayabilir

F1 CEO'su Chase Carey, Avrupa ile başlayıp Asya'ya oradan da Amerika'ya uzanarak Orta Doğu'da bitmesi öngörülen bir F1 takvimini onayladı. Ancak kısa süre önce F1'de bu sezonki Fransa GP'sinin iptal edilmesine karar verilmişti ve bu nedenle Fransa GP'si takvime dahil edilmedi. Söz konusu takvime göre, 5 Temmuz'da Avusturya GP'si ile sezonun başlaması ve F1'de 2020 sezonunun 15-18 yarıştan oluşması planlanıyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Avrupa yarışlarının seyircisiz bir şekilde yapılması planlanıyor. Bahreyn ve Abu Dhabi GP'leri ise Aralık ayında yapılacak.

Yaz aylarında F1'in 2020 sezonunu başlatmak istediklerini belirten F1 CEO'su Chase Carey, "Haziran ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Fransa GP'sinin olmayacağı açıklansa da F1 olarak yaz mevsiminde sezonun başlaması için daha emin bir hâl içindeyiz. Yarışlara temmuz ayında Avrupa'da başlamayı planlıyoruz sonrasında ise ağustos ve eylül aylarına kadar Avrupa'da kalmayı yarışları tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

Sezonun İlk Yarışı Avusturya GP Olabilir

Sezonun ilk yarışını 3-5 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da yapmayı planladıklarını ifade eden Carey, "Eylül, ekim ve kasım aylarında yine Avrupa'da, Asya'da ve Amerika'da yarışları düzenlemeyi aralık ayının öncesinde ise Bahreyn'de ve sezon finalinin gerçekleştirildiği Abu Dhabi'de yarışları yaparak sezonu 15-18 yarışla tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

F1 CEO'su Chase Carey'in açıklamaları önemli ipuçları verse de yine de bunun kesinleşmiş bir F1 takvimi olmadığını belirtelim. Carey, daha kesin bir karara varmaları durumunda bunu hemen duyuracaklarını söyledi.

Kaynak: Tamindir

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