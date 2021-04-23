Formula 1, Miami'ye geri dönüyor
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Formula 1, Miami'ye geri dönüyor

Formula 1, Miami'ye geri dönüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Formula 1, 2022 yılından itibaren 10 yıl boyunca geçerli olacak şekilde takvimine Miami'yi de ekledi.

Formula 1, 2022 yılından itibaren 10 yıl boyunca geçerli olacak şekilde takvimine Miami'yi de ekledi.

Sihirli Şehir'in takvime eklenişi Red Bull Racing Honda pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'in dahil olduğu bir video ile tanıtıldı. 1959 yılından sonra ilk kez Formula 1 sezonuna dahil olacak olan Miami GP'si ile ABD, 2022 takviminde iki yarışa ev sahipliği yapmış olacak. Miami plajlarında Red Bull Racing Honda takımının pit stop'u ile başlayan videoda yolculuk Miami caddelerinde devam ediyor.

Hard Rock Stadyumu'nun etrafında yer alacak bir pistte gerçekleştirilecek Miami GP'sinde araçlar 320 kilometrelik hızlara kadar çıkabilecekler. ABD'de yarışmanın her zaman çok eğlenceli olduğunu vurgulayan Sergio Perez, "Şehir pistlerini seviyorum. Bence Miami de F1 için çok doğru bir tercih. Çok eğlenceli ve enerjisi yüksek bir şehir. Bence Miami Formula 1 kombinasyonu harika olacak" dedi.

Max Verstappen ise, "Yeni yerlere gitmek ve hiç yarışılmamış yerlerde yarışmak çok ilginç. Miami gerçekten harika bir şehir. Eminim ki harika bir pist inşa edecekler. Umarım bu pistte seyircileri heyecanlandıracak yarışlar koşacağız. Burada yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Formula 1, Miami'ye geri dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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