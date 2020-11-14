Formula 1 kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek
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Formula 1 kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek

14.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:20
Formula 1 kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand Prix'ini kazanan ekibe, birincilik kupasını 15 Kasım Pazar günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop takdim edecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand Prix'ini kazanan ekibe, birincilik kupasını 15 Kasım Pazar günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop takdim edecek.

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Dünya Şampiyonası takvimine alınmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten TBMM Başkanı Şentop, "Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılıyor. Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmanın ülke olarak haklı gururunu yaşıyoruz." dedi. Meclis Başkanı Şentop, büyük emek harcanan uluslararası bu organizasyon ile tüm dünyaya İstanbul'un ve Türkiye'nin hak ettiği şekilde tanıtılacağını söyledi. Şentop, "Dünya çapındaki gelişmelerde hem sahada hem masadayız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Formula 1 yarışlarının 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak bu büyük organizasyon için yıllardır uğraşıyordu; başarılı oldu, kendisini de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, "Ödül törenine katılmayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok arzu ediyordu ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye bir taraftan kapalı Maraş için önemli projeleri gündemine alırken, diğer taraftan da Karabağ'da Azeri kardeşlerini yalnız bırakmadı. Eş zamanlı olarak Formula 1 Grand Prix'ine de ev sahipliğini üstlendi. Dünya çapındaki gelişmelerde hem sahada hem masadayız. Eminim yakın zamanda yeni müjdelerimizde olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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