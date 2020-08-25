Formula 1, İstanbul'a geri döndü Formula 1'in 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılacağı resmi olarak açıklandı.

Formula 1'in 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılacağı resmi olarak açıklandı.

Türkiye'nin Formula 1 hasreti sona erdi. İstanbul'da ilk defa 2005'te, son olarak da 2011'de düzenlenen yarışlar, 9 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü. Formula 1'den yapılan resmi açıklamaya göre, yarışların Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirileceği belirtildi. FIA, ayrıca Türkiye Grand Prix'sini, Formula 1'in 2020 takvimine de ekledi.

Türkiye, 2005 ve 2011 yıllarında toplam 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı. Söz konusu yarışlarda üç defa Felipe Massa, birer kez de Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel zafere ulaşan isimler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA