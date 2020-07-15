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Formula 1'in en şık takımı AlphaTauri hedef yükseltti

Formula 1'de sezon Avusturya'da bulunan Red Bull Ring'de nefesleri kesen iki yarışla start aldı.

Formula 1'in en şık takımı AlphaTauri hedef yükseltti
15.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:13

Formula 1'de sezon Avusturya'da bulunan Red Bull Ring'de nefesleri kesen iki yarışla start aldı. Heyecan bu hafta sonu Macaristan'da gerçekleştirilecek sezonun 3'üncü yarışı ile devam edecek. Avusturya'daki ilk iki yarış sonunda bir 7'cilik bir de 10'culuk elde eden AlphaTauri takımı, Macaristan'la birlikte bu grafiğini daha da yukarı taşımak istiyor. Formula 1'in yeni ve en şık takımı olarak değerlendirilen Scuderia AlphaTauri Honda Takım Sorumlusu Franz Tost ve Teknik Sorumlu Jody Egginton aracın ortaya çıkış süreci ve yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AlphaTauri aracındaki yeni güncellemelere değinen teknik sorumlu Jody Egginton '"AT01 bizim ilk Scuderia AlphaTauri Honda aracımız. Onu en güzel şekilde tanımlamak için şunu söyleyebilirim: Geçen sezon kullandığımız Toro Rosso STR14'ün geliştirilmiş versiyonu. Bu sezon için teknik düzenlemelerde çok büyük değişiklikler olmadığı için işin o kısmında çok temel revizyonlara ihtiyaç duymadık. Güç ünitesinde, süspansiyonda ve araç sistemlerinin entegrasyonunda bizi bir adım ileri götürecek olan çözümlere odaklandık. Güç ünitesi konusunda anahtar nokta Honda'yla bu sezon üçüncü yılımızı geçirecek olmamız. İkinci yılımızda bu iş birliğinden son derece iyi geri dönüşler aldık. Üçüncü yılımız ise her şeyi bir adım daha ileri taşımak bize bir fırsat veriyor. Honda ve Red Bull Technology'nin çalışmalarının tüm amacı aracın, bir bütün halinde maksimum noktaya ulaşabilmesi" dedi.Yeni sezondaki hedefleri değerlendiren takım sorumlusu Franz Tost ise "Devamlılık takım için çok değerli. Özellikle Gasly ve Kvyat'ın bu sezon da kokpitte yer alacak olmasıyla bu durumdan faydalanabiliyoruz. Tarihimizin en tecrübeli pilot ikilisiyle yarışıyoruz. İki pilot da ne kadar hızlı, hırslı ve dünyaya kanıtlamak istedikleri şeylerin olduğunu gösterdiler. Bu sezon başarabileceklerimizi görmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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