Formula 1'in 2021 takvimindeki son boşluğa Portekiz eklendi
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Formula 1'in 2021 takvimindeki son boşluğa Portekiz eklendi

05.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:03
Formula 1'in 2021 takvimindeki son boşluğa Portekiz eklendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü yarışı 2 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü yarışı 2 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon takviminde ev sahibi daha önce belirlenmeyen yarış, Portimao kentindeki Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali, yarışın seyircili yapılmasını umduklarını belirterek, "Geçen yılki başarının ardından Portimao'da tekrar yarışılacağı için heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Portekiz Grand Prix'si, 24 yıl aranın ardından geçen sezon ilk kez F1 takvimine dahil edilmişti.

Formula 1'de 23 etaptan oluşan 2021 sezonunun, 28 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'siyle başlayıp 12 Aralık'ta Abu Dabi Grand Prix'siyle sona ermesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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