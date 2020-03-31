Formula 1 günlükleri #2: Mercedes’in DAS sistemi nasıl bir etki yaratacak? *İlk yazıya ulaşmak için.

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Gümüş Oklar, hibrit çağın tek hâkimi olmayı Alman tipi mükemmeliyetçi operasyon yönetimiyle sürdürmeye devam ediyorlar. Geriye dönüp baktığımızda zayıf noktalarının çok çabuk farkına varıp hızlıca aksiyon aldıklarını gördük. Ayrıca Mercedes’in her alanda bir şekilde maksimumu alarak yenilmezliklerini pekiştirdiğini söylemek de mümkün.



Barcelona’da 2020 sezonu öncesi kış testlerinde son yılların bile ötesinde çok stabil ve hızlı bir Mercedes aracı gözlemlendi. Fakat Mercedes 2020 aracı (W11) asıl bombayı testlerin ikinci gününde araç üstü kameralarında ortaya çıkan ve pilotların direksiyonu ileri-geri hareket ettirerek ön tekerleklerin yere basma açısını değiştirdikleri sistemle patlattı. Daha sonralarda bu sistemin DAS (dual axis steering) yani, “çift eksenli direksiyon sistemi” olarak adlandırıldığını duyduk.



İlk bakışta lastiklerin açısını değiştirip düzlükte sürtünmeyi azaltarak hız kazanabileceği, virajlara optimum açıyla girileceği için viraj performansını arttırabileceği ve yarış içerisinde lastik sıcaklıklarını kontrol ederek lastik yönetiminde avantaj yaratabileceği düşünülen bu sistem, testlerde padokta büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Red Bull cephesi bu sistemin kurallara aykırı olduğu konusunda şiddetli açıklamalar yaptı. Daha sonraki süreçte medyada, Red Bull’un Ferrari’yle birlikte FIA’ya mektup yazdığı haberi yer aldı. Öte yandan Mercedes bu konuda kendinden oldukça emin görünüyordu. Teknik Şef James Allison, DAS sistemi konusunda FIA ile bir süredir temas halinde olduklarını ve FIA’nın bu sistemden haberdar olduğunu söyleyecekti.



Nihayet FIA, DAS sisteminin 2020 için yasal olduğunu duyurdu, fakat bu duyuru tartışmaları bitirmedi. Red Bull’un Avustralya GP iptal edilmeseydi DAS sistemini protesto edeceği biliniyordu.



Sonuç olarak Mercedes teknik ekibinin gri alanları zorlayan inovatif çözümünün pist üzerinde ne kadar etkisi olacağı şu an bir muamma olarak sırrını koruyor.