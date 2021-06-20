Formula 1 Fransa Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen
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Formula 1 Fransa Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen

Formula 1 Fransa Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı Fransa Grand Prix'sini Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı Fransa Grand Prix'sini Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışı üçüncü sırada tamamlayan takım arkadaşı Sergio Perez ile birlikte Max Verstappen, Fransa'da Red Bull Honda takımına podyum sevinci yaşattı. Max Verstappen, bu sezon kazandığı üçüncü zafer ile birlikte puanını yükseltti ve şampiyonadaki pilotlar sıralamasındaki birinciliğini korudu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Fransa'ın Le Castellet bölgesindeki Paul Ricard Pisti'nde gerçekleşti. Red Bull Racing Honda takımının pilotu Max Verstappen ilk sıradan başladığı Fransa Grand Prix'inde sezonun üçüncü zaferini kazanarak şampiyonadaki liderliğini korudu. Heyecanlı geçen yarışı diğer Red Bull Racing Honda pilotu Meksikalı Sergio Perez 3'üncü sırada ve Scuderia Alpha Tauri Honda takımının Fransız pilotu Pierre Gasly 7'nci sırada tamamlayarak takımlar sıralaması için önemli puanlar kazandı.Max Verstappen, bu sezon kazandığı üçüncü zafer ile birlikte puanını 131'e yükseltti ve şampiyonadaki pilotlar sıralamasındaki birinciliğini sürdürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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