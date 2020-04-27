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Formula 1 Fransa GP iptal edildi

Korona virüs salgını sebebiyle daha önce 28 Haziran'a ertelenen Formula 1 Fransa GP'si iptal edildi.

27.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:30
Formula 1 Fransa GP iptal edildi

Korona virüs salgını sebebiyle daha önce 28 Haziran'a ertelenen Formula 1 Fransa GP'si iptal edildi.

F1 Fransa Grand Prix'sinin organizatörleri, korona virüs salgını nedeniyle daha önce 28 Haziran'a ertelenen Fransa GP'nin iptal edildiğini duyurdu.

Yarış 28 Haziran'da Circuit Paul Ricard'da gerçekleşecekti, ancak yetkililer bugün yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin en azından temmuz ortasına kadar tüm önemli olayları yasaklama kararının yanı sıra yürürlükteki seyahat kısıtlamaları ile ilgili sıkıntılardan dolayı organizasyonun gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Fransa GP, salgın nedeniyle iptal edilen veya ertelenen 2020 sezonunun 10. yarışı oldu.

(Turgay Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

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