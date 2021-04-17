İtalya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
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İtalya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

İtalya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarında yaptığı 1.14.411'lik dereceyle ilk sıradan başlayacak.

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarında yaptığı 1.14.411'lik dereceyle ilk sıradan başlayacak.

Formula 1'de sezonun ikinci yarışında İtalya'da Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sıralama turlarında Mercedes piloyu Lewis Hamilton, elde ettiği 1.14.411'lik dereceyle kariyerinde 99. kez ilk sıranın sahibi oldu. Hamilton'ın 0.035 saniye arkasındaki Red Bull ekibinin sürücüsü Sergio Perez ikinciliği, pisti Hamilton'dan 0.087 saniye yavaş turlayan diğer Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen ise üçüncü sırada yer aldı. Yarın gerçekleşecek olan 63 turluk yarış TSİ 16.00'da start alacak. - İSTANBUL

İtalya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
İtalya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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