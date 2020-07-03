Formula 1’de yeni sezon başlıyor! Formula 1, koronavirüs salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği spor dallarından biri oldu.

Formula 1, koronavirüs salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği spor dallarından biri oldu.

Mart ayının ortalarında Avustralya’da Melbourne pistinde başlaması beklenen yeni sezon, pandemi sürecinde askıya alınmış ve durum Haziran başına kadar netlik kazanamamıştı.

Formula 1 yönetiminin aldığı karar sonrasında 2020 sezonu, bu hafta sonu Avusturya’da koşulacak olan yarışla başlayacak.

Sıralama turları yarın yapılacakken ilk yarış, 5 Temmuz saat 16:10’da başlayacak.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi:

5 Temmuz – Avusturya

12 Temmuz – Avusturya

19 Temmuz – Macaristan

2 Ağustos – Britanya

9 Ağustos – Britanya

30 Ağustos – Belçika

6 Eylül – İtalya

27 Eylül – Rusya

25 Ekim – ABD

01 Kasım – Meksika

15 Kasım – Brezilya

29 Kasım – Abu Dhabi

Son şampiyon Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ile Mercedes’in pilot ikilisini oluşturuyor. Hamilton’ın gelecek sezonda da Gümüş Oklar’da kalması beklenirken Bottas, gelecek sezon başka bir takımda yer alabilir.

Ferrari’de son sezonunu geçiren ve yeni takımı belli olmayan Sebastian Vettel ile “Genç Prens” Charles Leclerc, Kırmızılar’ın tulumlarını paylaşıyorlar.

Geçtiğimiz sezon özellikle olgunluk anlamında gösterdiği gelişimle takdir toplayan Max Verstappen ile sezon ortasında takıma dahil olan Alexander Albon, Red Bull’dalar.

Gelecek sezon Kırmızı tulumu giyecek olan Carlos Sainz, Britanya’nın genç yıldızlarından Lando Norris ile McLaren’de yer alıyor.

Renault’a son sezonunu geçiren Daniel Ricciardo ile geçtiğimiz yılı evde geçiren Esteban Ocon, Renault tulumunu; Pierre Gasly ve Daniil Kvyat ikilisi ise AlphaTauiri tulumunu paylaşıyorlar.

Racing Point’in sürücü ikilisi Meksikalı Sergio Perez ile takım sahibinin oğlu Lance Stroll. 2018’de Avusturya’da pist rekorunu kıran Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisi Alfa Romeo; “sorunlu ikili” Romain Grosjean ile Kevin Magnussen, HAAS; George Russell ve Nicholas Latifi ise teknik dertleri bir türlü bitmeyen Williams’ta yer alıyorlar.

Kaynak: EuroSport.com