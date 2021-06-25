Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde
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Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde

Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Formula 1, Türkiye Grand Prix'inin bu sezon takvime geri döneceğini ve İstanbul Park'taki yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Formula 1, Türkiye Grand Prix'inin bu sezon takvime geri döneceğini ve İstanbul Park'taki yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Singapur'da 1-3 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan yarışın devam edemeyeceği haberinin ardından Formula 1 Yönetimi, İstanbul Park'ı takvime dahil etti. Bu sezon başlarında Türkiye Grand Prix'i uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle takvimden çıkarılmış, ancak mümkünse sezonun ilerleyen döneminde İstanbul'un takvime yeniden katılması talep edilmişti.

Formula1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz" dedi.

Türkiye Grand Prix'i 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleşecek. - İSTANBUL

Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde
Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde
Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
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