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Formula 1'de sezonun ikinci pole pozisyonu Hamilton'ın

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Formula 1'de sezonun ikinci pole pozisyonu Hamilton'ın
11.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:50

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Sezonun ilk yarışının da yapıldığı Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte yarın 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın şiddetli yağmur altında geçen ve ertelemeler nedeniyle yaklaşık bir saat geç sona eren sıralama turlarında, Hamilton, 1.19.273'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 1,216 saniye gerisinde ikinci oldu. McLaren takımı adına bu sezon son kez yarışan İspanyol pilot Carlos Sainz, liderin 1,398 saniye ardından yarışa üçüncü sıradan başlama hakkını elde etti.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ikinci yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Kaynak: AA

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