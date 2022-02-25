Formula 1'de Rusya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı - Haberler
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Formula 1'de Rusya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Formula 1'de Rusya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin 2022 yarış takviminden çıkarıldığını açıkladı.

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin 2022 yarış takviminden çıkarıldığını açıkladı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Formula 1 yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve takımlarla mevcut durumu değerlendirdi.

Ukrayna'da yaşananların üzüntüyle karşılandığı aktarılarak 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Grand Prix, Formula 1, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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