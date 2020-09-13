Formula 1'de olaylı yarış 8 pilot yarış dışı kaldı2 kez kırmızı bayrak kararıHamilton ve Mercedes liderliğini sürdürdüAlbon'dan ilk podyum zaferi - 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2 kez kırmızı bayrakla durdurulan Toskana Grand Prix'te kazanan Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu.

8 pilot yarış dışı kaldı

2 kez kırmızı bayrak kararı

Hamilton ve Mercedes liderliğini sürdürdüAlbon'dan ilk podyum zaferi

- 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2 kez kırmızı bayrakla durdurulan Toskana Grand Prix'te kazanan Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu.Formula 1'de sezonun 9'uncu yarışı olan Toskana GP, 8 pilotun yarış dışı kalması ve 2 kırmızı bayrak kararıyla tamamlandı. İtalya'da bulunan Mugello Pisti'ndeki yarış Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın zaferiyle sonlanırken, ikinci sırada Mercedes pilotu Valtteri Bottas, üçüncü sırada ise Red Bull pilotu Alexander Albon yer aldı.Yarışın galibi Hamilton aynı zamanda en hızlı turu da atmayı başararak artı 1 puan hanesine ekledi.8 PİLOT YARIŞ DIŞIMax Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas), Nicholas Latifi (Williams), Esteban Ocon (Renault) ve Lance Stroll'ün (Racing Point) yarış dışı kaldığı Toskana GP, yaşanan kazalarla birlikte 2 kez kırmızı bayrakla durduruldu.HAMILTON VE MERCEDES LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜBu sıralamalarla birlikte şampiyona lideri Lewis Hamilton, puanını 190'a yükselterek pilotlar sıralamasında liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas da 135 puanla Hamilton'ı takibine devam etti. Takımlar sıralamasında ise lider Mercedes puanını 325'e yükseltti ve en yakın rakibi Red Bull'a 152 puan fark atmayı başardı.ALBON'DAN İLK PODYUM ZAFERİÖte yandan yarışı 3'üncü sıra ile podyumda tamamlayan Alexander Albon, kariyerindeki ilk podyum zaferini elde etti.

Sezonun 10'uncu yarışı Rusya Grand Prix, 25-27 Eylül tarihlerinde Sochi Autodrom'da koşulacak.

Kaynak: DHA