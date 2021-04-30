Formula 1'de heyecan Portekiz'de
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Formula 1'de heyecan Portekiz'de

Formula 1'de heyecan Portekiz'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Portekiz'de yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Portekiz'de yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Portekiz'de yaşanacak. Sezonun 3. yarışı Portimao şehrinde bulunan 4.6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış da 2 Mayıs Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Emilia Romagna Grand Prix'si Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı.

Portekiz Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralamasında ilk 5 şöyle:

Pilotlar

Lewis Hamilton (Mercedes): 44

Max Verstappen (Red Bull): 43

Lando Norris (McLaren): 27

Charles Leclerc (Ferrari): 20

Valtteri Bottas (Mercedes): 16

Takımlar

Mercedes: 60

Red Bull: 53

McLaren: 41

Ferrar: 34

AlphaTauri: 8

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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