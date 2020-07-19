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Formula 1'de Hamilton'dan üst üste ikinci zafer

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Macaristan Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de Hamilton'dan üst üste ikinci zafer
19.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:24

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Macaristan Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Hamilton, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 1.36.12.473'lük derecesiyle kazanarak bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 86'ncı zaferini elde etti.

Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 8.7 saniye gerisinde ikinci, Fin sürücü Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 9.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun dördüncü yarışı, 2 Ağustos'ta Büyük Britanya'da koşulacak.

Macaristan Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 33

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

5. Alexander Albon (Tayland): 22

Sergio Perez (Meksika): 22

Kaynak: AA

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