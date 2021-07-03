Formula 1'de Alonso'yu engelleyen Vettel'e üç sıra ceza
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Formula 1'de Alonso'yu engelleyen Vettel'e üç sıra ceza

Formula 1'de Alonso'yu engelleyen Vettel'e üç sıra ceza
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında rakibini engelleyen Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, üç sıra ceza aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında rakibini engelleyen Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, üç sıra ceza aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu 9 ile 10. virajlar arasında engellediği gerekçesiyle Alman pilot Vettel'e üç sıra ceza verildiği kaydedildi.

Sıralama turlarının en hızlı 8. pilotu olan Vettel, yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak. Bu kararın ardından George Russell, Lance Stroll ve Carlos Sainz, bir sıra önden start alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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