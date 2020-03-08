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Çin Halk Cumhuriyeti, Bahreyn, Spor

Formula 1 Bahreyn GP, koronavirüs nedeniyle seyircisiz

Tarihteki ilk seyircisiz Formula 1 yarışı olacakAta SELÇUK / - Formula 1'de Çin Grand Prix'in koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından, bir kötü haber de Bahreyn için geldi.

08.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:01
Formula 1 Bahreyn GP, koronavirüs nedeniyle seyircisiz

Tarihteki ilk seyircisiz Formula 1 yarışı olacak

Ata SELÇUK/ - Formula 1'de Çin Grand Prix'in koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından, bir kötü haber de Bahreyn için geldi. 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak olan F1 Bahreyn GP, seyircisiz olarak yapılacak.

12-15 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix ile start alacak olan Formula 1'de, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn de koronavirüsten etkilendi. Bahreyn GP organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkede görülen koronavirüs salgını nedeniyle 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak yapılacağı duyuruldu.

Sezon öncesi yapılan toplantılar sonucunda koronavirüs salgını sebebiyle Çin Grand Prix iptal edilirken, Bahreyn Grand Prix de koronavirüsten etkilenen bir diğer Grand Prix oldu.

Öte yandan Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak koşulmasıyla birlikte Formula 1 tarihinde ilk kez bir yarış seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.


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Kaynak: DHA

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