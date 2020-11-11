Formula 1 araçları 15 Temmuz Şehitler Köpürüsü'nde
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Formula 1 araçları 15 Temmuz Şehitler Köpürüsü'nde

11.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:10
Formula 1 araçları 15 Temmuz Şehitler Köpürüsü'nde

Dokuz yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanıtım filmi çekildi.

Dokuz yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanıtım filmi çekildi. Formula 1 araçlarını görmek isteyen vatandaşlar evlerinin çatılarına ve balkonlara çıktı.

Dokuz yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanıtım filmi çekildi. Asya ve Avrupa kıt'asını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler köprüsünde boy gösteren Formula 1 araçları, büyük beğeni toplandı. Formula 1 tutkunları da çekimleri izlemek için 15 Temmuz Şehitler köprüsüne akın etti. Boğaz çevresinde oturan bazı vatandaşların da Formula 1 araçlarını görmek için evlerinin çatısına ve balkonlara çıktığı görüldü. Köprüde adeta şov yapan Formula 1 araçları, nefes kesti.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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