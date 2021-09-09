Formasyon geri mi geldi 2021? Formasyon kalktı mı?
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Formasyon geri mi geldi 2021? Formasyon kalktı mı?

Formasyon geri mi geldi 2021? Formasyon kalktı mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası 'formasyon geri mi geldi' sorusuna cevap aranıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl alınan kararla, formasyon sertifikası iptal dilmiş ve yerine öğretmenler için alan bilgisini içeren tezsiz yüksek lisans programları olacağı açıklanmıştı. Ancak MEB yine değişikliğe gitti. Peki, formasyon geri mi geldi? Peki, Formasyon geri mi geldi 2021? Formasyon kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası 'formasyon geri mi geldi' sorusuna cevap aranıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl alınan kararla, formasyon sertifikası iptal dilmiş ve yerine öğretmenler için alan bilgisini içeren tezsiz yüksek lisans programları olacağı açıklanmıştı. Ancak MEB yine değişikliğe gitti. Peki, formasyon geri mi geldi? Peki, Formasyon geri mi geldi 2021? Formasyon kalktı mı? İşte detaylar haberimizde...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti. Ancak, kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı.

Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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