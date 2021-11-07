Formalarını giyen kadınlar, Batman Petrolspor'a destek için maça gitti

BATMAN (AA) - Batmanlı kadınlar, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden takımlarına destek için Batman Petrolspor-Kahta 02 Spor maçına gitti.

Takımlarının formasını giyen farklı yaştan ve meslek gruplarından kadınlar, belediyenin tahsis ettiği, kadın şoförün kullandığı otobüsle dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Batman Şehir Stadı'na gitti.

Kadınlar, burada oynanan Batman Petrolspor-Kahta 02 Spor maçını ilgiyle izledi, alkış ve tezahüratlarla taraftarı oldukları takımı destekledi.

Kadınlardan Sağlık Mahallesi Muhtarı Fatma Türkan, 2-2 berabere sona eren maçın ardından basın mensuplarına, Batman Petrolspor'a destek olmak için forma giyerek stada geldiklerini belirterek, "Takımımıza olan desteğimiz her zaman sürecek." diye konuştu.

Hatice Türkan ise farklı meslek gruplarından kadınlar olarak maça geldiklerini dile getirerek, "Batman Petrolspor'u destelemek için tribünlerdeyiz. İnşallah kırmızı-beyazlı takımımız bu sene şampiyon olur." ifadelerini kullandı.

Şemal Çevik de Batman Petrolspor'un her zaman yanında olduklarını aktararak, takıma başarılar diledi.

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