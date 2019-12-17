Forma kampanyasına Başkan Yüce'den anlamlı destek

17.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:11

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un 54. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle özel olarak hazırladığı '54. yıl' forma kampanyasına destek oldu.



Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ile bir araya gelen Başkan Yüce 1965 adet hazırlanan 54. yıl formalarından 154 tanesini satın aldı. Kulüp Başkanı Genç ile gerçekleştirilen forma takdimi sonrası Başkan Ekrem Yüce, kampanyanın Sakaryaspor'a ciddi gelir getirmesini temenni ederek tüm Sakaryaspor sevenlerini kampanyaya destek olma çağrısında bulundu.



Başkan Ekrem Yüce, "Sezonun ilk yarısını Bayburt galibiyetiyle kapattık. Son haftalarda yakaladığımız galibiyet serisi ile de yükselişimizi sürdürdük. Ligin üst sıralarıyla olan puan farkını ciddi anlamda azalttık. İnşallah takımımız iyi bir sezon arası kampı geçirip ikinci yarıya daha moralli ve güçlü başlayacaktır. Takımımızın gösterdiği bu mücadele tribünlere de yansıdı. Şehirde yeniden şampiyonluk sesleri yükseldi. Bizim de tek temennimiz şehrimizin takımını şampiyon olarak görmektir. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyen takım Sakaryasporumuz olacak. Bizler inanıyoruz ve desteğimize devam ediyoruz. 54. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle özel olarak 1965 tane hazırlanan 54. yıl forması kampanyasına bizlerde destek sunmak istedik. Bu özel forma satışlarından İnşallah Sakaryasporumuz ciddi bir gelir elde edecek. Tüm Sakaryaspor sevenlerini bu kampanyaya destek olmaya, takımımızın yanında kenetlenmeye davet ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA