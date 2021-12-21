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Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çalıştığı tekstil fabrikasında forkliftin altında kalan tekstil işçisi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çalıştığı tekstil fabrikasında forkliftin altında kalan tekstil işçisi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyazköy Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Asiye Önal (52) fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kaldı. Kazayı gören işçiler durumu hemen 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Forkliftin altında kalarak ağır yaralanan işçi, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Asiye Önal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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