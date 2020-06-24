Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada devrilen forkliftin altında kalan ve ağır yaralanan işçi Dündar Özden hayatını kaybetti.
24.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:05
Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada devrilen forkliftin altında kalan ve ağır yaralanan işçi Dündar Özden hayatını kaybetti.
19 Haziran Cuma günü Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'nde meydana gelen olayda, park yapımında çalışan Dündar Özden, devrilen forkliftin altında kaldı. Ağır yaralanan Özden, mesai arkadaşları tarafından aracın altından çıkarılarak olay yerine gelen 112 ekiplerine teslim edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Özden 5 gün sonra hayatını kaybetti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA