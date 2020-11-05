Forklift ile tarihi eser hırsızlığı girişimine 7 gözaltı
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Forklift ile tarihi eser hırsızlığı girişimine 7 gözaltı

05.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:57
Forklift ile tarihi eser hırsızlığı girişimine 7 gözaltı

ANKARA'da, köy konağı önünde bulunan Hitit dönemine ait aslan figürlü tarihi mermer taşı, forklift ile minibüse yükleyerek çalmaya kalkışan 7 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

ANKARA'da, köy konağı önünde bulunan Hitit dönemine ait aslan figürlü tarihi mermer taşı, forklift ile minibüse yükleyerek çalmaya kalkışan 7 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramankazan ilçesine bağlı Bitik Mahallesindeki köy konağı önünde bulunan tarihi taşın çevresinde şüpheli kişiler bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Jandarma ekipleri, Hitit dönemine ait aslan figürlü tarihi eseri, forklift ile yerinden sökerek minibüse yüklemeye çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler H.C, İ.E. ve B.D. gözaltına alınırken, yanlarında bulunan diğer 4 kişinin kaçtığı belirlendi. Kaçan A.Ç. ile S.T. Aydın'da, V.D. ve F.A. ise Ankara'da gözaltına alındı. Forklift ile minibüse ise el konuldu.

          


Forklift ile tarihi eser hırsızlığı girişimine 7 gözaltı
Forklift ile tarihi eser hırsızlığı girişimine 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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